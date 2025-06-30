У Держприкордонслужбі заявили про різке зростання пасажиропотоку: яка причина
Київ • УНН
Пасажиропотік на українському кордоні досяг високого показника у 141 000 перетинів за добу, що є значним зростанням порівняно з травнем. Це пов'язано з літнім періодом та активізацією виїзду з України.
Збільшення пасажиропотоку пов'язане з літнім періодом. За останні дні він досягнув великого показника. За минулу добу відбулося 141 000 перетинів кордону в обох напрямках. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Це пов'язано з літнім періодом. Торік з перших днів червня пасажиропотік зростав. Не виключенням став й цей рік. Зростання суттєве й різке. Станом на ці дні пасажиропотік досягнув великого показника, який рідко досягається. За минулу добу – це 141 000 перетинів кордону в обох напрямках. Субота характеризувалася на рівні 139 000 перетинів кордону. Для порівняння в травні кількість перетинів кордону у вихідні коливалась десь на рівні 90-95 000
Він зазначив, що всі дні червня йшла перевага практично на виїзд з України. Тобто люди їхали з метою відпочинку або вирішення своїх питань.
За вчорашній день на 10 000 перетинів кордону більше було на в'їзд в Україну
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Доповнення
Демченко раніше повідомляв, що завдяки запровадженню послуги "єЧерга" для автобусів ситуація із чергами у пунктах пропуску покращилася. Раніше десятки автобусів могли одночасно очікувати на перетин кордону. З впровадженням слотування таких черг, як раніше, зараз немає.