У Держприкордонслужбі заявили про різке зростання пасажиропотоку: яка причина

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
06:31 • 12880 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 37657 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 87014 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 85922 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 213630 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 180296 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 93353 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 104397 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 148625 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 244786 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
58%
743мм
Популярнi новини
Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі візиту29 червня, 22:07 • 12586 перегляди
Окупований Крим під атакою БпЛА, військові вертольоти підняті у повітря29 червня, 22:38 • 11442 перегляди
Прикордонники показали знищення двох російських гармат та шістьох окупантів під Вовчанськом30 червня, 00:10 • 9470 перегляди
Нетаньяху: перемога Ізраїлю у війні проти Ірану відкриває великі регіональні перспективи30 червня, 00:42 • 16318 перегляди
Смертельне ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених30 червня, 01:49 • 15861 перегляди
Публікації
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати06:31 • 12864 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 213613 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 244776 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 231824 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 290927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Синєгубов Олег Васильович
Стефанішина Ольга Віталіївна
Александар Вучич
Кім Віталій Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харківська область
Крим
Реклама
УНН Lite
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт07:19 • 2554 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 64139 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 76806 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 180289 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 56514 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-101
Калібр (ракета)
Brent
Файненшл таймс

У Держприкордонслужбі заявили про різке зростання пасажиропотоку: яка причина

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

Пасажиропотік на українському кордоні досяг високого показника у 141 000 перетинів за добу, що є значним зростанням порівняно з травнем. Це пов'язано з літнім періодом та активізацією виїзду з України.

У Держприкордонслужбі заявили про різке зростання пасажиропотоку: яка причина

Збільшення пасажиропотоку пов'язане з літнім періодом. За останні дні він досягнув великого показника. За минулу добу відбулося 141 000 перетинів кордону в обох напрямках. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Це пов'язано з літнім періодом. Торік з перших днів червня пасажиропотік зростав. Не виключенням став й цей рік. Зростання суттєве й різке. Станом на ці дні пасажиропотік досягнув великого показника, який рідко досягається. За минулу добу – це 141 000 перетинів кордону в обох напрямках. Субота характеризувалася на рівні 139 000 перетинів кордону. Для порівняння в травні кількість перетинів кордону у вихідні коливалась десь на рівні 90-95 000

- розповів Демченко.

Він зазначив, що всі дні червня йшла перевага практично на виїзд з України. Тобто люди їхали з метою відпочинку або вирішення своїх питань.

За вчорашній день на 10 000 перетинів кордону більше було на в'їзд в Україну

- сказав Демченко.

На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати28.06.25, 22:06 • 11732 перегляди

Доповнення

Демченко раніше повідомляв, що завдяки запровадженню послуги "єЧерга" для автобусів ситуація із чергами у пунктах пропуску покращилася. Раніше десятки автобусів могли одночасно очікувати на перетин кордону. З впровадженням слотування таких черг, як раніше, зараз немає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Державна прикордонна служба України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9