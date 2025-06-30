В Госпогранслужбе заявили о резком росте пассажиропотока: какова причина

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
06:31 • 6138 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 33155 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 83745 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 82746 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 207845 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 178074 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 92480 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 104307 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 148468 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 241711 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
58%
742мм
Популярные новости
Шмыгаль встретился с премьер-министром Испании: детали визита29 июня, 22:07 • 9656 просмотра
<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>29 июня, 22:38 • 6786 просмотра
Пограничники показали уничтожение двух российских орудий и шестерых оккупантов под Волчанском30 июня, 00:10 • 3476 просмотра
Нетаньяху: победа Израиля в войне против Ирана открывает большие региональные перспективы30 июня, 00:42 • 13247 просмотра
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, трое раненых01:49 • 12807 просмотра
публикации
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы06:31 • 6112 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 207830 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 241704 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 228811 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 288011 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 62952 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 75708 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 178066 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 55524 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 62837 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Х-101

В Госпогранслужбе заявили о резком росте пассажиропотока: какова причина

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе достиг высокого показателя в 141 000 пересечений за сутки, что является значительным ростом по сравнению с маем. Это связано с летним периодом и активизацией выезда из Украины.

В Госпогранслужбе заявили о резком росте пассажиропотока: какова причина

Увеличение пассажиропотока связано с летним периодом. За последние дни он достиг большого показателя. За минувшие сутки произошло 141 000 пересечений границы в обоих направлениях. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Это связано с летним периодом. В прошлом году с первых дней июня пассажиропоток рос. Не исключением стал и этот год. Рост существенный и резкий. По состоянию на эти дни пассажиропоток достиг большого показателя, который редко достигается. За минувшие сутки – это 141 000 пересечений границы в обоих направлениях. Суббота характеризовалась на уровне 139 000 пересечений границы. Для сравнения в мае количество пересечений границы в выходные колебалось где-то на уровне 90-95 000

- рассказал Демченко.

Он отметил, что все дни июня преимущество практически на выезд из Украины. То есть люди ехали с целью отдыха или решения своих вопросов.

За вчерашний день на 10 000 пересечений границы больше было на въезд в Украину

- сказал Демченко.

На границе с Польшей фиксируют значительный рост пассажиропотока: какие пункты пропуска во Львовской области лучше избегать28.06.25, 22:06 • 11729 просмотров

Дополнение

Демченко ранее сообщал, что благодаря введению услуги "еОчередь" для автобусов ситуация с очередями в пунктах пропуска улучшилась. Ранее десятки автобусов могли одновременно ожидать пересечения границы. С внедрением слотирования таких очередей, как раньше, сейчас нет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9