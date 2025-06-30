В Госпогранслужбе заявили о резком росте пассажиропотока: какова причина
Киев • УНН
Пассажиропоток на украинской границе достиг высокого показателя в 141 000 пересечений за сутки, что является значительным ростом по сравнению с маем. Это связано с летним периодом и активизацией выезда из Украины.
Увеличение пассажиропотока связано с летним периодом. За последние дни он достиг большого показателя. За минувшие сутки произошло 141 000 пересечений границы в обоих направлениях. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Это связано с летним периодом. В прошлом году с первых дней июня пассажиропоток рос. Не исключением стал и этот год. Рост существенный и резкий. По состоянию на эти дни пассажиропоток достиг большого показателя, который редко достигается. За минувшие сутки – это 141 000 пересечений границы в обоих направлениях. Суббота характеризовалась на уровне 139 000 пересечений границы. Для сравнения в мае количество пересечений границы в выходные колебалось где-то на уровне 90-95 000
Он отметил, что все дни июня преимущество практически на выезд из Украины. То есть люди ехали с целью отдыха или решения своих вопросов.
За вчерашний день на 10 000 пересечений границы больше было на въезд в Украину
На границе с Польшей фиксируют значительный рост пассажиропотока: какие пункты пропуска во Львовской области лучше избегать28.06.25, 22:06 • 11729 просмотров
Дополнение
Демченко ранее сообщал, что благодаря введению услуги "еОчередь" для автобусов ситуация с очередями в пунктах пропуска улучшилась. Ранее десятки автобусов могли одновременно ожидать пересечения границы. С внедрением слотирования таких очередей, как раньше, сейчас нет.