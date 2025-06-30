В Госпогранслужбе заявили о резком росте пассажиропотока: какова причина

Увеличение пассажиропотока связано с летним периодом. За последние дни он достиг большого показателя. За минувшие сутки произошло 141 000 пересечений границы в обоих направлениях. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Это связано с летним периодом. В прошлом году с первых дней июня пассажиропоток рос. Не исключением стал и этот год. Рост существенный и резкий. По состоянию на эти дни пассажиропоток достиг большого показателя, который редко достигается. За минувшие сутки – это 141 000 пересечений границы в обоих направлениях. Суббота характеризовалась на уровне 139 000 пересечений границы. Для сравнения в мае количество пересечений границы в выходные колебалось где-то на уровне 90-95 000