На границе с Польшей фиксируют значительный рост пассажиропотока: какие пункты пропуска во Львовской области лучше избегать
Киев • УНН
Во Львовской области пассажиропоток на границе с Польшей вырос на 25%, в выходные – на 16%, самыми загруженными остаются пункты "Шегини" и "Краковец". В "Шегини" и "Медике" продолжается реконструкция, что замедляет движение, пограничники усилили работу, ожидается рост потока до 40%.
С началом летнего сезона пассажиропоток на украинско-польской границе традиционно растет. Так, в пунктах пропуска Львовщины зафиксировано увеличение на 25% по сравнению со среднегодовыми показателями. А в выходные - прирост еще на 16%, информирует УНН со ссылкой на сообщение 7-го пограничного Карпатского отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Детали
Отмечается, что наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". По состоянию на сейчас в пунктах пропуска на Львовщине ожидают:
- "Шегини" – 80 авто;
- "Краковец" – 55 транспортных средств;
- "Угринов" – 35;
- "Рава-Русская" и "Грушев" – по 20;
- "Нижанковичи" – 15 автомобилей.
Наименее загруженными сейчас остаются пункты "Нижанковичи" и "Смильница" - последний работает сейчас без пробок
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В то же время пограничники рассказали, что в пункте пропуска "Шегини" продолжается масштабная реконструкция: демонтируется старое покрытие, прокладываются новые инженерные сети, что замедляет движение легкового и грузового транспорта.
С польской стороны, в "Медике", также ведутся работы - пока оформление осуществляется только по 4 полосам из-за обновления дорожного полотна
Там подчеркнули, что летом прогнозируется рост пассажиропотока до 40% на всех направлениях Львовской области. В связи с этим пограничники 7 пограничного Карпатского отряда усилили работу:
- увеличено количество нарядов в пиковые часы;
- развернуты автоматизированные рабочие места;
- проводятся оперативные встречи с польскими коллегами для ускорения оформления.
Напомним
В мае к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" состоялась акция протеста. Протестующие ограничили пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост до одного транспортного средства в час в каждом направлении.
Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупреждала, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.
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