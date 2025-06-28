На границе с Польшей фиксируют значительный рост пассажиропотока: какие пункты пропуска во Львовской области лучше избегать

С началом летнего сезона пассажиропоток на украинско-польской границе традиционно растет. Так, в пунктах пропуска Львовщины зафиксировано увеличение на 25% по сравнению со среднегодовыми показателями. А в выходные - прирост еще на 16%, информирует УНН со ссылкой на сообщение 7-го пограничного Карпатского отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Детали

Отмечается, что наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". По состоянию на сейчас в пунктах пропуска на Львовщине ожидают:

"Шегини" – 80 авто;

"Краковец" – 55 транспортных средств;

"Угринов" – 35;

"Рава-Русская" и "Грушев" – по 20;

"Нижанковичи" – 15 автомобилей.

Наименее загруженными сейчас остаются пункты "Нижанковичи" и "Смильница" - последний работает сейчас без пробок - говорится в сообщении.

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В то же время пограничники рассказали, что в пункте пропуска "Шегини" продолжается масштабная реконструкция: демонтируется старое покрытие, прокладываются новые инженерные сети, что замедляет движение легкового и грузового транспорта.

С польской стороны, в "Медике", также ведутся работы - пока оформление осуществляется только по 4 полосам из-за обновления дорожного полотна - указали в ГПСУ.

Там подчеркнули, что летом прогнозируется рост пассажиропотока до 40% на всех направлениях Львовской области. В связи с этим пограничники 7 пограничного Карпатского отряда усилили работу:

увеличено количество нарядов в пиковые часы;

развернуты автоматизированные рабочие места;

проводятся оперативные встречи с польскими коллегами для ускорения оформления.

Напомним

В мае к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" состоялась акция протеста. Протестующие ограничили пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост до одного транспортного средства в час в каждом направлении.

Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупреждала, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

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