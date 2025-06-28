На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати

З початком літнього сезону пасажиропотік на українсько-польському кордоні традиційно зростає. Так, у пунктах пропуску Львівщини зафіксовано збільшення на 25% порівняно з середньорічними показниками. А у вихідні - приріст ще на 16%, інформує УНН із посиланням на повідомлення 7-го прикордонного Карпатського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зазнеачається, що найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Станом на зараз у пунктах пропуску на Львівщині очікують:

Найменш завантаженими наразі залишаються пункти "Нижанковичі" та "Смільниця" - останній працює наразі без заторів

2 мільйони перетинів кордону в єЧерзі: Польща – найпопулярніший напрямок

Водночас прикордонники розповіли, що у пункті пропуску "Шегині" триває масштабна реконструкція: демонтується старе покриття, прокладаються нові інженерні мережі, що уповільнює рух легкового та вантажного транспорту.

З польського боку, у "Медиці", також ведуться роботи - наразі оформлення здійснюється лише по 4 смугах через оновлення дорожнього полотна