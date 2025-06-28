На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
16:01 • 12186 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
14:03 • 18729 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 18228 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 44984 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 110502 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 139675 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 82494 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 204262 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 57233 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 69435 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.3м/с
72%
747мм
Популярнi новини
ГУР привітав військові об'єкти брянська з Днем Конституції України: дрони уразили арсенал міноборони рф28 червня, 10:30 • 4976 перегляди
Мерц не збирається говорити з путіним: назвав причину28 червня, 10:54 • 3764 перегляди
На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
Ексклюзив
28 червня, 11:42 • 5122 перегляди
Повітряну ціль, імовірно, запустили з літака Су-34: Ігнат про атаку на Дніпро14:19 • 11371 перегляди
Зеленський розкрив подробиці переговорів з Трампом щодо систем Patriot та оборони неба14:36 • 9966 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди16:01 • 12192 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 139682 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 140475 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 204265 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 138345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Кіпер Олег Олександрович
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні14:03 • 18736 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 21442 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 32264 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci27 червня, 14:27 • 38074 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 140476 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

На Львівщині пасажиропотік на кордоні з Польщею зріс на 25%, у вихідні – на 16%, найзавантаженішими залишаються пункти "Шегині" та "Краківець". У "Шегині" та "Медиці" триває реконструкція, що сповільнює рух, прикордонники посилили роботу, очікується зростання потоку до 40%.

На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати

З початком літнього сезону пасажиропотік на українсько-польському кордоні традиційно зростає. Так, у пунктах пропуску Львівщини зафіксовано збільшення на 25% порівняно з середньорічними показниками. А у вихідні - приріст ще на 16%, інформує УНН із посиланням на повідомлення 7-го прикордонного Карпатського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Деталі

Зазнеачається, що найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Станом на зараз у пунктах пропуску на Львівщині очікують:

  • "Шегині" – 80 авто;
    • "Краківець" – 55 транспортних засобів;
      • "Угринів" – 35;
        • "Рава-Руська" та "Грушів" – по 20;
          • "Нижанковичі" – 15 автівок.

            Найменш завантаженими наразі залишаються пункти "Нижанковичі" та "Смільниця" - останній працює наразі без заторів

            - йдеться у повідомленні.

            2 мільйони перетинів кордону в єЧерзі: Польща – найпопулярніший напрямок29.05.25, 12:09 • 2580 переглядiв

            Водночас прикордонники розповіли, що у пункті пропуску "Шегині" триває масштабна реконструкція: демонтується старе покриття, прокладаються нові інженерні мережі, що уповільнює рух легкового та вантажного транспорту.

            З польського боку, у "Медиці", також ведуться роботи - наразі оформлення здійснюється лише по 4 смугах через оновлення дорожнього полотна

            - вказали у ДПСУ.

            Там підкреслили, що влітку прогнозується зростання пасажиропотоку до 40% на всіх напрямках Львівської області. У зв’язку з цим прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону посилили роботу:

            • збільшено кількість нарядів у пікові години;
              • розгорнуто автоматизовані робочі місця;
                • проводяться оперативні зустрічі з польськими колегами для пришвидшення оформлення.

                  Нагадаємо

                  У травні до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" відбулась акція протесту. Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост до одного транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

                  Раніше Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попереджала, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

                  Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинив оформлення транспорту: в чому причина26.06.25, 16:04 • 1868 переглядiв

                  Вадим Хлюдзинський

                  Вадим Хлюдзинський

                  Суспільство
                  Львівська область
                  Державна прикордонна служба України
                  Україна
                  Польща
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9