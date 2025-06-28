На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати
Київ • УНН
На Львівщині пасажиропотік на кордоні з Польщею зріс на 25%, у вихідні – на 16%, найзавантаженішими залишаються пункти "Шегині" та "Краківець". У "Шегині" та "Медиці" триває реконструкція, що сповільнює рух, прикордонники посилили роботу, очікується зростання потоку до 40%.
З початком літнього сезону пасажиропотік на українсько-польському кордоні традиційно зростає. Так, у пунктах пропуску Львівщини зафіксовано збільшення на 25% порівняно з середньорічними показниками. А у вихідні - приріст ще на 16%, інформує УНН із посиланням на повідомлення 7-го прикордонного Карпатського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Деталі
Зазнеачається, що найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Станом на зараз у пунктах пропуску на Львівщині очікують:
- "Шегині" – 80 авто;
- "Краківець" – 55 транспортних засобів;
- "Угринів" – 35;
- "Рава-Руська" та "Грушів" – по 20;
- "Нижанковичі" – 15 автівок.
Найменш завантаженими наразі залишаються пункти "Нижанковичі" та "Смільниця" - останній працює наразі без заторів
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Водночас прикордонники розповіли, що у пункті пропуску "Шегині" триває масштабна реконструкція: демонтується старе покриття, прокладаються нові інженерні мережі, що уповільнює рух легкового та вантажного транспорту.
З польського боку, у "Медиці", також ведуться роботи - наразі оформлення здійснюється лише по 4 смугах через оновлення дорожнього полотна
Там підкреслили, що влітку прогнозується зростання пасажиропотоку до 40% на всіх напрямках Львівської області. У зв’язку з цим прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону посилили роботу:
- збільшено кількість нарядів у пікові години;
- розгорнуто автоматизовані робочі місця;
- проводяться оперативні зустрічі з польськими колегами для пришвидшення оформлення.
Нагадаємо
У травні до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" відбулась акція протесту. Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост до одного транспортного засобу на годину в кожному напрямку.
Раніше Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попереджала, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.
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