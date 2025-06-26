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Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинив оформлення транспорту: в чому причина

Київ • УНН

 • 486 перегляди

На кордоні з Польщею в ПП "Угринів" тимчасово призупинено оформлення транспорту через несправності в базі даних. Це відбувається на тлі зростання пасажиропотоку до 25% через літній туристичний сезон.

Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинив оформлення транспорту: в чому причина

На кордоні з Польщею у ПП "Угринів" через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП "Угринів" в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають. Враховуйте цю інформацію при плануванні поїздки 

- йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів".

"Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Нагадаємо

У літній період в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.Трафік через ці пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні.

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство
Львівська область
Державна прикордонна служба України
Польща
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