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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановил оформление транспорта: в чем причина

Киев • УНН

 • 466 просмотра

На границе с Польшей в ПП "Угринов" временно приостановлено оформление транспорта из-за неисправностей в базе данных. Это происходит на фоне роста пассажиропотока до 25% из-за летнего туристического сезона.

Один из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановил оформление транспорта: в чем причина

На границе с Польшей в ПП "Угринов" из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в обоих направлениях. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в ПП "Угринов" в обоих направлениях. Работы по восстановлению уже продолжаются. Учитывайте эту информацию при планировании поездки 

- говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовской области возросла: пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается – до 40%.

По состоянию на сейчас фиксируется скопление транспорта в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Грушев", "Рава-Русская", "Угринов".

"Нижанковичи" и "Смильница" работают без очередей.

Напомним

В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" наблюдается существенный рост пассажиропотока.Трафик через эти пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Львовская область
Государственная пограничная служба Украины
Польша
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