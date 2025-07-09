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Из-за пиковых нагрузок на границе еОчередь через «Шегини-Медика» доступна только регулярным рейсам: подробности

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Минразвития временно изменило работу приложения еОчередь для пункта пропуска "Шегини-Медика" с 10 июля для автобусов. Регистрация доступна только для регулярных рейсов, нерегулярные перенаправлены на "Нижанковичи – Мальховичи".

Из-за пиковых нагрузок на границе еОчередь через «Шегини-Медика» доступна только регулярным рейсам: подробности

В связи с пиковой нагрузкой на пункте пропуска "Шегини-Медика" Минразвития временно изменило работу приложения єЧерга. На переход границы из Украины через указанный КПП с 10 июля смогут регистрироваться только регулярные рейсы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минразвития в Telegram.

Детали

В ведомстве отметили, что в течение июня на направлении "Шегини-Медика" наблюдались значительные очереди, которые длились до 10 часов. Причиной стало сезонное увеличение потока пассажиров и реконструкция пункта пропуска.

Чтобы уменьшить нагрузку и повысить комфорт путешествий, Минразвития временно изменило режим работы системы.

В Госпогранслужбе заявили о резком росте пассажиропотока: какова причина30.06.25, 09:55 • 2971 просмотр

С 00:00 10 июля через "Шегини – Медика" в єЧерге смогут регистрироваться только регулярные автобусные рейсы.

Нерегулярные рейсы временно перенаправят на альтернативный КПП — "Нижанковичи – Мальховичи".

2 миллиона пересечений границы в еОчереди: Польша – самое популярное направление29.05.25, 12:09 • 2592 просмотра

Пересечение границы через альтернативный переход имеет преимущества:

  • это новый пункт, открытый в конце 2024 года;
    • работает по механизму скоординированного контроля;
      • имеет пропускную способность до 50 автобусов на выезд ежесуточно.

        Изменения касаются только выезда из Украины. На въезд в Украину изменений нет.

        Демченко об автобусах в пунктах пропуска: ситуация с очередями стала лучше благодаря "єЧерзі"18.06.25, 14:41 • 2698 просмотров

        Лилия Набока

        Лилия Набока

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