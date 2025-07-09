Из-за пиковых нагрузок на границе еОчередь через «Шегини-Медика» доступна только регулярным рейсам: подробности
Киев • УНН
Минразвития временно изменило работу приложения еОчередь для пункта пропуска "Шегини-Медика" с 10 июля для автобусов. Регистрация доступна только для регулярных рейсов, нерегулярные перенаправлены на "Нижанковичи – Мальховичи".
В связи с пиковой нагрузкой на пункте пропуска "Шегини-Медика" Минразвития временно изменило работу приложения єЧерга. На переход границы из Украины через указанный КПП с 10 июля смогут регистрироваться только регулярные рейсы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минразвития в Telegram.
Детали
В ведомстве отметили, что в течение июня на направлении "Шегини-Медика" наблюдались значительные очереди, которые длились до 10 часов. Причиной стало сезонное увеличение потока пассажиров и реконструкция пункта пропуска.
Чтобы уменьшить нагрузку и повысить комфорт путешествий, Минразвития временно изменило режим работы системы.
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С 00:00 10 июля через "Шегини – Медика" в єЧерге смогут регистрироваться только регулярные автобусные рейсы.
Нерегулярные рейсы временно перенаправят на альтернативный КПП — "Нижанковичи – Мальховичи".
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Пересечение границы через альтернативный переход имеет преимущества:
- это новый пункт, открытый в конце 2024 года;
- работает по механизму скоординированного контроля;
- имеет пропускную способность до 50 автобусов на выезд ежесуточно.
Изменения касаются только выезда из Украины. На въезд в Украину изменений нет.
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