В Украине обновили правила государственных гарантий на портфельной основе для малого бизнеса

Кабинет министров обновил правила предоставления государственных гарантий на портфельной основе для микро-, малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины

Изменения должны сделать кредитование более надежным для банков и бизнеса, а также усилить защиту средств государственного бюджета.

Детали

Как сообщили в Минфине, ведомство проанализировало работу программы государственных гарантий за 2020–2025 годы и по результатам пересмотрело ряд ее условий.

В частности, обновили требования к кредитам и критерии, которым должен соответствовать кредитный договор при его первом включении в портфель, обеспеченный государственной гарантией.

Также в Украине введут дополнительную ответственность для заемщиков. Если по предыдущему кредиту предпринимателя наступил гарантийный случай и государство выполнило свои обязательства по гарантии, заемщик временно потеряет право на получение новых государственных гарантий.

Кроме того, правительство детализировало алгоритмы работы банков по программам с распределением риска 50/70 и 80/80 и упростило перечень необходимых документов.

Отдельные изменения касаются возврата средств в государственный бюджет. В частности, правительство определило механизм проведения расчетов в случаях, когда банк взыскивает задолженность с заемщика или проводит ее реструктуризацию.

Что предусматривает программа

Государственные гарантии на портфельной основе позволяют микро-, малым и средним предприятиям привлекать банковские кредиты без необходимости обеспечивать их залогом в полном объеме.

Согласно условиям программы государство может гарантировать до 80% кредита. Такой механизм призван облегчить доступ бизнеса к финансированию, при этом часть кредитного риска остается на банках, выдающих займы.

В Минфине ожидают, что обновленные правила позволят усовершенствовать работу программы, снизить риски для государственного бюджета и сделать механизм кредитования более прогнозируемым для банков и предпринимателей.

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