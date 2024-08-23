Малый и средний бизнес взял более 123 млрд грн кредитов с госгарантиями: на что больше всего

В Украине с декабря 2020 года выдано 38 739 кредитов на 123,4 млрд грн с госгарантиями для поддержки микро, малого и среднего бизнеса, сообщили в Минфине в пятницу, пишет УНН.

Детали

«В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 38 739 кредитов на общую сумму 123,4 млрд грн», - сообщили в министерстве.

На 1 августа, как указано, 29 банков-кредиторов обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,8 млрд грн. Это около 65% от общего лимита предоставленных гарантий (47,7 млрд грн).

В июле заключено 651 кредитный договоров на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,1 млрд грн.

С начала действия военного положения 24 февраля 2022 года заключено 33 591 кредитный договор на сумму 113 млрд грн.

В регионах наибольший объем обслуживаемых кредитов:

в Киеве - 2 354 кредита на общую сумму 8,3 млрд грн;

в Днепропетровской области - 1 560 кредитов на 5,1 млрд грн;

во Львовской - 1 686 кредитов на 4,9 млрд грн;

в Киевской - 1 257 кредитов на 4,2 млрд грн;

в Одесской - 1 229 кредитов на около 4 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

сельское хозяйство - 5 029 кредитов на общую сумму 29,3 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 8 458 кредитов на около 18 млрд грн;

перерабатывающая промышленность - 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 1 124 кредиты на 2,4 млрд грн;

строительство - 511 кредитов на 1,6 млрд грн.

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