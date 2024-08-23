Малый и средний бизнес взял более 123 млрд грн кредитов с госгарантиями: на что больше всего

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

  •  109831 просмотра
Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

  •  58573 просмотра
Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

  •  56229 просмотра
В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  63626 просмотра
На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

  •  76260 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  170835 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  176274 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  194215 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  206878 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  258478 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  14169 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  105788 просмотра
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  94246 просмотра
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

22 августа 2024, 04:15  •  116089 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа 2024, 03:03  •  115651 просмотра
Актуальное
Малый и средний бизнес взял более 123 млрд грн кредитов с госгарантиями: на что больше всего

Малый и средний бизнес взял более 123 млрд грн кредитов с госгарантиями: на что больше всего

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 12:59  •  7124 просмотра

Read in English

С декабря 2020 года в Украине выдано 38 739 кредитов на 123,4 млрд грн с госгарантиями для МСБ. По состоянию на 1 августа 2024 года 29 банков обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд грн.

В Украине с декабря 2020 года выдано 38 739 кредитов на 123,4 млрд грн с госгарантиями для поддержки микро, малого и среднего бизнеса, сообщили в Минфине в пятницу, пишет УНН.

Детали

«В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 38 739 кредитов на общую сумму 123,4 млрд грн», - сообщили в министерстве.

На 1 августа, как указано, 29 банков-кредиторов обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,8 млрд грн. Это около 65% от общего лимита предоставленных гарантий (47,7 млрд грн).

В июле заключено 651 кредитный договоров на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,1 млрд грн.

С начала действия военного положения 24 февраля 2022 года заключено 33 591 кредитный договор на сумму 113 млрд грн.

Image

В регионах наибольший объем обслуживаемых кредитов:

  • в Киеве - 2 354 кредита на общую сумму 8,3 млрд грн;
  • в Днепропетровской области - 1 560 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • во Львовской - 1 686 кредитов на 4,9 млрд грн;
  • в Киевской - 1 257 кредитов на 4,2 млрд грн;
  • в Одесской - 1 229 кредитов на около 4 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

  • сельское хозяйство - 5 029 кредитов на общую сумму 29,3 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 8 458 кредитов на около 18 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность - 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 1 124 кредиты на 2,4 млрд грн;
  • строительство - 511 кредитов на 1,6 млрд грн.

Бізнес цього року взяв 55 млрд грн дешевих кредитів за програмою "5-7-9": на що найбільше14 августа 2024, 14:06 • 37963 просмотра

Image
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
  •  111080 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  118235 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  170834 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  104088 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  86338 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  76837 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  176274 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100073 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  96899 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
21 августа 2024, 11:35  •  84287 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Популярные

На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

  •  76260 просмотра
В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

  •  63626 просмотра
Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

  •  56229 просмотра
Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

  •  58573 просмотра
Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

  •  109831 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  170835 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  176274 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  194215 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  206878 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  258478 просмотра

Война

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  6755 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  11658 просмотра
На фронте количество вражеских атак возросло до 79. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте количество вражеских атак возросло до 79. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях

  •  11669 просмотра
россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: еще 5 пострадавших

россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: еще 5 пострадавших

  •  12422 просмотра
Партизаны обнаружили полевой склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области

Партизаны обнаружили полевой склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области

  •  14698 просмотра

политика

Моди заявил, что рф и Украине придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса"

Моди заявил, что рф и Украине придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса"

  •  4497 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  6755 просмотра
Органы соцзащиты не будут требовать бумажных документов, если они уже есть в базе: Кабмин принял решение

Органы соцзащиты не будут требовать бумажных документов, если они уже есть в базе: Кабмин принял решение

  •  4514 просмотра
Моди объяснил, в чем заключается посланием мира, с которым он приехал в Украину

Моди объяснил, в чем заключается посланием мира, с которым он приехал в Украину

  •  6601 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  12846 просмотра

Война

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  6755 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  11658 просмотра
На фронте количество вражеских атак возросло до 79. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте количество вражеских атак возросло до 79. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях

  •  11669 просмотра
россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: еще 5 пострадавших

россияне продолжают атаковать Херсон и пригород: еще 5 пострадавших

  •  12422 просмотра
Партизаны обнаружили полевой склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области

Партизаны обнаружили полевой склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области

  •  14698 просмотра

политика

Моди заявил, что рф и Украине придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса"

Моди заявил, что рф и Украине придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса"

  •  4497 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  6755 просмотра
Органы соцзащиты не будут требовать бумажных документов, если они уже есть в базе: Кабмин принял решение

Органы соцзащиты не будут требовать бумажных документов, если они уже есть в базе: Кабмин принял решение

  •  4514 просмотра
Моди объяснил, в чем заключается посланием мира, с которым он приехал в Украину

Моди объяснил, в чем заключается посланием мира, с которым он приехал в Украину

  •  6601 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  12846 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  83725 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  99277 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  101512 просмотра

Экономика

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  285 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  11658 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  12846 просмотра
Льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлили до весны

Льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлили до весны

  •  11548 просмотра
Малый и средний бизнес взял более 123 млрд грн кредитов с госгарантиями: на что больше всего

Малый и средний бизнес взял более 123 млрд грн кредитов с госгарантиями: на что больше всего

  •  7632 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  15797 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  31229 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  33124 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  100319 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

  •  39809 просмотра