Малий і середній бізнес взяв понад 123 млрд грн кредитів з держгарантіями: на що найбільше
Київ • УНН
З грудня 2020 року в Україні видано 38 739 кредитів на 123,4 млрд грн з держгарантіями для МСБ. Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн.
В Україні з грудня 2020 року видано 38 739 кредитів на 123,4 млрд грн з держгарантіями для підтримки мікро, малого та середнього бізнесу, повідомили у Мінфіні у п'ятницю, пише УНН.
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"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд грн", - повідомили у міністерстві.
На 1 серпня, як вказано, 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд грн. Це близько 65% від загального ліміту наданих гарантій (47,7 млрд грн).
У липні укладено 651 кредитний договорів на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 млрд грн.
З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд грн.
У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- у Києві – 2 354 кредити на загальну суму 8,3 млрд грн;
- у Дніпропетровській області – 1 560 кредитів на 5,1 млрд грн;
- у Львівській – 1 686 кредитів на 4,9 млрд грн;
- у Київській – 1 257 кредитів на 4,2 млрд грн;
- в Одеській – 1 229 кредитів на близько 4 млрд гривень.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство – 5 029 кредитів на загальну суму 29,3 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 458 кредитів на близько 18 млрд грн;
- переробна промисловість – 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 124 кредити на 2,4 млрд грн;
- будівництво – 511 кредитів на 1,6 млрд грн.
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