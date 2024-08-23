Малий і середній бізнес взяв понад 123 млрд грн кредитів з держгарантіями: на що найбільше

ukenru
13:46 • 22281 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 34119 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 54656 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 86769 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 140479 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182012 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 263462 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166161 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141941 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128308 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132079 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 67599 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 100712 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 77853 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 63006 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 22248 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132079 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 263451 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 199016 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 228896 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 6648 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 20916 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 24397 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 29424 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39113 перегляди
Актуальне
Малий і середній бізнес взяв понад 123 млрд грн кредитів з держгарантіями: на що найбільше

Малий і середній бізнес взяв понад 123 млрд грн кредитів з держгарантіями: на що найбільше

Київ • УНН

 • 14728 перегляди

З грудня 2020 року в Україні видано 38 739 кредитів на 123,4 млрд грн з держгарантіями для МСБ. Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн.

В Україні з грудня 2020 року видано 38 739 кредитів на 123,4 млрд грн з держгарантіями для підтримки мікро, малого та середнього бізнесу, повідомили у Мінфіні у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд грн", - повідомили у міністерстві.

На 1 серпня, як вказано, 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд грн. Це близько 65% від загального ліміту наданих гарантій (47,7 млрд грн).

У липні укладено 651 кредитний договорів на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 млрд грн.

З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд грн.

Image

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві – 2 354 кредити на загальну суму 8,3 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області – 1 560 кредитів на 5,1 млрд грн;
  • у Львівській – 1 686 кредитів на 4,9 млрд грн;
  • у Київській – 1 257 кредитів на 4,2 млрд грн;
  • в Одеській – 1 229 кредитів на близько 4 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство – 5 029 кредитів на загальну суму 29,3 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 458 кредитів на близько 18 млрд грн;
  • переробна промисловість – 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 124 кредити на 2,4 млрд грн;
  • будівництво – 511 кредитів на 1,6 млрд грн.

Бізнес цього року взяв 55 млрд грн дешевих кредитів за програмою "5-7-9": на що найбільше14.08.24, 17:06 • 44278 переглядiв

Image
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01