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В Украине могут отменить Единый госреестр предприятий и организаций: что задумали в Кабмине

Киев • УНН

 • 3474 просмотра

Госстат вынес на обсуждение проект о прекращении действия Единого государственного реестра предприятий и организаций. Планируется переход на единую цифровую систему идентификации субъектов хозяйствования.

В Украине могут отменить Единый госреестр предприятий и организаций: что задумали в Кабмине

Государственная служба статистики Украины вынесла на обсуждение проект распоряжения Кабинета министров о подготовке законодательных изменений, необходимых для прекращения действия Единого государственного реестра предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Госстата, передает УНН.

Детали

Согласно проекту распоряжения, речь идет о подготовке к постепенному переходу на единую цифровую систему идентификации субъектов хозяйствования: ее называют прозрачной и удобной. В правительстве также считают, что это будет способствовать модернизации официальной статистики и будет частью более широкой реформы цифровизации государственного управления в рамках евроинтеграции Украины.

Данная реформа, по словам чиновников, открывает следующие возможности:

  • устранение дублирования государственных ИТ-систем и реестров;
    • уменьшение бюрократии для бизнеса;
      • отмена бумажных справок, которые дублируются;
        • улучшение качества и доступности регистрационных данных;
          • укрепление доверия к государственной статистике через современные цифровые решения;
            • внедрение международных подходов к управлению данными.

              Общественное обсуждение продлится до 25 мая 2025 года.

              Напомним

              Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Отныне военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через Единый государственный реестр.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

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