В Украине могут отменить Единый госреестр предприятий и организаций: что задумали в Кабмине
Киев • УНН
Госстат вынес на обсуждение проект о прекращении действия Единого государственного реестра предприятий и организаций. Планируется переход на единую цифровую систему идентификации субъектов хозяйствования.
Государственная служба статистики Украины вынесла на обсуждение проект распоряжения Кабинета министров о подготовке законодательных изменений, необходимых для прекращения действия Единого государственного реестра предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Госстата, передает УНН.
Детали
Согласно проекту распоряжения, речь идет о подготовке к постепенному переходу на единую цифровую систему идентификации субъектов хозяйствования: ее называют прозрачной и удобной. В правительстве также считают, что это будет способствовать модернизации официальной статистики и будет частью более широкой реформы цифровизации государственного управления в рамках евроинтеграции Украины.
Данная реформа, по словам чиновников, открывает следующие возможности:
- устранение дублирования государственных ИТ-систем и реестров;
- уменьшение бюрократии для бизнеса;
- отмена бумажных справок, которые дублируются;
- улучшение качества и доступности регистрационных
данных;
- укрепление доверия к государственной статистике через
современные цифровые решения;
- внедрение международных подходов к управлению
данными.
Общественное обсуждение продлится до 25 мая 2025 года.
Напомним
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Отныне военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через Единый государственный реестр.