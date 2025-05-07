В Україні можуть скасувати Єдиний держреєстр підприємств та організацій: що задумали в Кабміні
Київ • УНН
Держстат виніс на обговорення проєкт про припинення дії Єдиного державного реєстру підприємств і організацій. Планується перехід на єдину цифрову систему ідентифікації суб’єктів господарювання.
Державна служба статистики України винесла на обговорення проєкт розпорядження Кабінету міністрів про підготовку законодавчих змін, необхідних, щоб припинити дію Єдиного державного реєстру підприємств і організацій. Про це повідомляє пресслужба Держстату, передає УНН.
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Згідно проекту розпорядження, йдеться про підготовку до поступового переходу на єдину цифрову систему ідентифікації суб’єктів господарювання: її називають прозорою та зручною. В уряді також вважають, що це сприятиме модернізації офіційної статистики і буде частиною ширшої реформи цифровізації державного управління в рамках євроінтеграції України.
Дана реформа, за словами урядовців, відкриває наступні можливості:
- усунення дублювання державних ІТ-систем та реєстрів;
- зменшення бюрократії для бізнесу;
- скасування паперових довідок, які дублюються;
- покращення якості та доступності реєстраційних
даних;
- зміцнення довіри до державної статистики через
сучасні цифрові рішення;
- впровадження міжнародних підходів до управління
даними.
Громадське обговорення триватиме до 25 травня 2025 року.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Відтепер військовозобов’язані та резервісти отримуватимуть направлення на медогляд через Єдиний державний реєстр.