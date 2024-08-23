В Украине массово сообщают о минировании судов в 9 областях

Сегодня, 23 августа ряд судов в Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Винницкой, Харьковской и Одесской областях получили сообщение о заминировании помещений судебных учреждений. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Судебную власть Украины.

Сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:

Житомирский апелляционный суд;

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;

Баштанского районного суда Николаевской области;

Белопольский районный суд Сумской области;

Менский районный суд Черниговской области;

Сокирянский районный суд Черновицкой области;

Первомайский горрайонный суд Николаевской области;

Черновицкий районный суд Винницкой области;

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;

Нововодолажский районный суд Харьковской области;

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области;

Великомихайловский районный суд Одесской области

Проводятся мероприятия эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы - говорится в сообщении Судебной власти Украины.

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