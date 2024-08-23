В Украине массово сообщают о минировании судов в 9 областях
Киев • УНН
23 августа поступили сообщения о заминировании судов в 9 областях Украины. Проводится эвакуация работников и посетителей, правоохранители осуществляют проверку помещений.
Сегодня, 23 августа ряд судов в Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Винницкой, Харьковской и Одесской областях получили сообщение о заминировании помещений судебных учреждений. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Судебную власть Украины.
Сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:
- Житомирский апелляционный суд;
- Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;
- Баштанского районного суда Николаевской области;
- Белопольский районный суд Сумской области;
- Менский районный суд Черниговской области;
- Сокирянский районный суд Черновицкой области;
- Первомайский горрайонный суд Николаевской области;
- Черновицкий районный суд Винницкой области;
- Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;
- Нововодолажский районный суд Харьковской области;
- Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области;
- Великомихайловский районный суд Одесской области
Проводятся мероприятия эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы
День Флага и День Независимости: в полиции предупредили о высокой вероятности ракетных обстрелов рф по территории Украины22 августа 2024, 13:02 • 20443 просмотра