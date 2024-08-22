День Флага и День Независимости: в полиции предупредили о высокой вероятности ракетных обстрелов рф по территории Украины

Все подразделения Нацполиции готовы к обеспечению мер усиленной безопасности во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины в условиях военного положения. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Руководитель департамента отметил, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время сигналов «Воздушная тревога» или «Ракетная опасность».

К обеспечению усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

Нацполиция также обращается к гражданам с просьбой и самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать в полицию о нарушении правопорядка.

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По данным полиции, на территории государства, кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей, ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.