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В Україні масово повідомляють про замінування судів у 9 областях

В Україні масово повідомляють про замінування судів у 9 областях

Київ • УНН

 • 12978 перегляди

23 серпня надійшли повідомлення про замінування судів у 9 областях України. Проводиться евакуація працівників та відвідувачів, правоохоронці здійснюють перевірку приміщень.

Сьогодні, 23 серпня, низка судів у Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Чернівецькій, Вінницькій, Харківській та Одеській областях отримали повідомлення про замінування приміщень судових установ. Про це УНН повідомляє із посиланням  на Судову владу України.

Сьогодні про надходження повідомлень про замінування приміщень судових установ інформують:

  • Житомирський апеляційний суд;
  • Господарський суд Івано-Франківської області;
  • Баштанського районного суду Миколаївської області;
  • Білопільський районний суд Сумської області;
  • Менський районний суд Чернігівської області;
  • Сокирянський районний суд Чернівецької області;
  • Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області;
  • Чернівецький районний суд Вінницької області;
  • Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
  • Нововодолазький районний суд Харківської області;
  • Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
  • Великомихайлівський районний суд Одеської області

Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи

-  йдеться у повідомленні Судової влади України. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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