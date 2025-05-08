В Украине количество открытых ФЛП упало на 9%, а закрытых выросло на 44%: данные за 2025 год

В Украине за первые четыре месяца 2025 года открылось 81 928 ФЛП. Это на 9% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

В то же время, в этом году 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года закрытий стало больше на 44%. Если в прошлом году бизнесов открывалось больше, чем закрывалось, то в этом году почти на 38 тысяч ФЛП больше закрылось, чем открылось.

По данным аналитиков Opendatabot, четверть всех новых ФЛП занимается розничной торговлей: 20 763 – это предприниматели. Еще 7 129 ФЛП занимаются ИТ и консалтингом в программировании. 6 216 новых ФЛП занимаются оптовой торговлей.

Больше всего ФЛП в этом году зарегистрировали в трех регионах Украины:

Киев — 11,6 тысячи (14.2%);

Днепропетровская область — 7,8 тысячи (9.6%);

Львовская область — 6,1 тысячи (7.6%).

Интересно, что в 2025 году женщины инициируют бизнес активнее, чем мужчины: 61% новых ФЛП были зарегистрированы женщинами. Доля мужчин в регистрации ФЛП составила всего 39%.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2025 году повышение налогов не планируется. По его словам, у государства запасов и мер достаточно, чтобы избежать обращения в парламент.