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В Україні кількість відкритих ФОПів впала на 9%, а закритих зросла на 44%: дані за 2025 рік

Київ • УНН

 • 1762 перегляди

У перші 4 місяці 2025 року в Україні відкрито 81 928 ФОПів, що на 9% менше, ніж торік. Водночас, кількість закритих ФОПів зросла на 44% і склала 119 895.

В Україні кількість відкритих ФОПів впала на 9%, а закритих зросла на 44%: дані за 2025 рік

В Україні за перші чотири місяці 2025 року відкрилось 81 928 ФОПпів. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

Деталі

Водночас, цьогоріч 119 895 підприємців припинили свою діяльність. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року закриттів побільшало на 44%. Якщо минулого року бізнесів відкривалось більше, ніж закривалось, то цьогоріч майже на 38 тисяч ФОПів більше закрилось, ніж відкрилось.

За даними аналітиків Opendatabot, чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею: 20 763 – це підприємці. Ще 7 129 ФОПів займаються ІТ та консалтинг у програмуванні. 6 216 нових ФОПів займаються оптовою торгівлею.

Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у трьох регіонах України:

  • Київ — 11,6 тисячі (14.2%);
    • Дніпропетровська область — 7,8 тисячі (9.6%);
      • Львівська область — 6,1 тисячі (7.6%).

        Цікаво, що у 2025 році жінки ініціюють бізнес активніше, ніж чоловіки: 61% нових ФОПів були зареєстровані жінками. Частка чоловіків у реєстрації ФОПів склала лише 39%.

        Нагадаємо

        Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2025 році підвищення податків не планується. За його словами, в державі запасів та заходів достатньо, щоб уникнути звернення до парламенту.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        Економіка
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