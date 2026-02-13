В Украине и дальше будет теплеть: какой будет погода в пятницу

В пятницу, 13 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, относительно теплую погоду будут обуславливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса.

На юге, днем и на востоке и крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Но обратите внимание, что в центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях утром туман, также на дорогах, кроме юга, местами гололедица, поэтому будьте внимательны во время движения