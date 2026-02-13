В Украине и дальше будет теплеть: какой будет погода в пятницу
Киев • УНН
На большей части территории Украины 13 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди на юге, востоке и западе, а также туман и гололедица.
В пятницу, 13 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, относительно теплую погоду будут обуславливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса.
На юге, днем и на востоке и крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Но обратите внимание, что в центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях утром туман, также на дорогах, кроме юга, местами гололедица, поэтому будьте внимательны во время движения
Указывается, что ветер юго-восточного направления будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.
Днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны столбики термометров будут достигать 4-9°, в Крыму до 15°
В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +1°...+3°.
