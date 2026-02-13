В Украине и дальше будет теплеть: какой будет погода в пятницу

$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 16329 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 32865 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 25354 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 32221 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 27682 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 24221 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 25374 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29261 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74893 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50628 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12 февраля, 20:30 • 7276 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12 февраля, 20:37 • 7662 просмотра
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic12 февраля, 21:10 • 6702 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 4560 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 5210 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 39154 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 81187 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 71629 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 75309 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 81579 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Днепропетровская область
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 16613 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 20543 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 45870 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 39735 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 41419 просмотра
В Украине и дальше будет теплеть: какой будет погода в пятницу

Киев • УНН

 • 282 просмотра

На большей части территории Украины 13 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди на юге, востоке и западе, а также туман и гололедица.

В Украине и дальше будет теплеть: какой будет погода в пятницу

В пятницу, 13 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, относительно теплую погоду будут обуславливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса.

На юге, днем и на востоке и крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Но обратите внимание, что в центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях утром туман, также на дорогах, кроме юга, местами гололедица, поэтому будьте внимательны во время движения

- говорится в сообщении.

Указывается, что ветер юго-восточного направления будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны столбики термометров будут достигать 4-9°, в Крыму до 15°

- прогнозируют в Гидрометцентре.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +1°...+3°.

На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля08.02.26, 15:58 • 44625 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине