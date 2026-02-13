В Україні і надалі теплішатиме: якою буде погода у п'ятницю
Київ • УНН
На більшості території України 13 лютого буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі на півдні, сході та заході, а також туман та ожеледиця.
У п'ятницю, 13 лютого, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, відносно теплу погоду зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса.
На півдні, вдень і на сході та крайньому заході країни очікуємо на невеликий дощ, на решті території без опадів. Але зверніть увагу, що в центральних, більшості південних, місцями в західних і північних областях вранці туман, також на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця, тож будьте уважні під час руху
Вказується, що вітер південно-східного напрямку рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.
Вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть 4-9°, в Криму до 15°
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря +1°...+3°.
