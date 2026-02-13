В Україні і надалі теплішатиме: якою буде погода у п'ятницю

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 15983 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 31788 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 24861 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 31419 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 27279 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24092 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25288 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29213 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74855 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50557 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
94%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12 лютого, 20:30 • 6754 перегляди
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12 лютого, 20:37 • 7316 перегляди
Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic12 лютого, 21:10 • 6368 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення12 лютого, 21:59 • 4234 перегляди
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 4838 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 38979 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 81011 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 71522 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 75146 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 81490 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 16552 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 20461 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 45758 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 39675 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 41360 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
WhatsApp
Facebook

В Україні і надалі теплішатиме: якою буде погода у п'ятницю

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На більшості території України 13 лютого буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі на півдні, сході та заході, а також туман та ожеледиця.

В Україні і надалі теплішатиме: якою буде погода у п'ятницю

У п'ятницю, 13 лютого, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, відносно теплу погоду зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса.

На півдні, вдень і на сході та крайньому заході країни очікуємо на невеликий дощ, на решті території без опадів. Але зверніть увагу, що в центральних, більшості південних, місцями в західних і північних областях вранці туман, також на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця, тож будьте уважні під час руху

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що вітер південно-східного напрямку рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть 4-9°, в Криму до 15°

- прогнозують у Гідрометцентрі.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря +1°...+3°.

На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого08.02.26, 15:58 • 44625 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні