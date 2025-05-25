В Украине фиксируют группы "шахедов" в пяти областях: обновленные данные
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксировано движение вражеских ударных БПЛА в Черниговской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях. Ночью враг совершил комбинированную атаку по Украине.
В воздушном пространстве над Украиной еще остается несколько групп ударных БпЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных Сил ВСУ.
Обновление о движении ударных вражеских БпЛА:
1. БпЛА в Черниговской области с северо-востока на юго-запад в направлении Киевской области;
2. БпЛА на юго-востоке Киевской области, курс западный и северный;
3. БпЛА на востоке Житомирской области, курс на Киевскую область;
4. БпЛА с севера Харьковской области в направлении юга;
5. БпЛА в Днепропетровской области в направлении Запорожья.
Добавим
Враг ночью совершил комбинированную атаку по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе и других городах. Последствия атаки уточняются.