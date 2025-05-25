В Украине фиксируют группы "шахедов" в пяти областях: обновленные данные

В воздушном пространстве над Украиной еще остается несколько групп ударных БпЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных Сил ВСУ.

Обновление о движении ударных вражеских БпЛА:

1. БпЛА в Черниговской области с северо-востока на юго-запад в направлении Киевской области;

2. БпЛА на юго-востоке Киевской области, курс западный и северный;

3. БпЛА на востоке Житомирской области, курс на Киевскую область;

4. БпЛА с севера Харьковской области в направлении юга;

5. БпЛА в Днепропетровской области в направлении Запорожья.

Добавим

Враг ночью совершил комбинированную атаку по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе и других городах. Последствия атаки уточняются.