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Ворожий обстріл Києва: постраждали 11 людей, руйнування в різних районах (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
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В Україні фіксують групи "шахедів" в п'яти областях: оновлені дані

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

У повітряному просторі України зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА у Чернігівській, Київській, Житомирській, Харківській та Дніпропетровській областях. Вночі ворог здійснив комбіновану атаку по Україні.

В Україні фіксують групи "шахедів" в п'яти областях: оновлені дані

У повітряному просторі над Україною ще залишається кілька груп ударних БпЛА. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.

Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА:

1. БпЛА на Чернігівщині з північного-сходу на південний-захід у напрямку Київщини;

2. БпЛА на південному сході Київщини, курс західний та північний;

3. БпЛА на сході Житомирщини, курс на Київщину;

4. БпЛА з півночі Харківщини у напрямку півдня;

5. БпЛА на Дніпропетровщині у напрямку Запоріжжя.

Додамо

Ворог вночі здійснив комбіновану атаку по Україні. Вибухили лунали у Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших містах. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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