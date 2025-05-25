В Україні фіксують групи "шахедів" в п'яти областях: оновлені дані
Київ • УНН
У повітряному просторі України зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА у Чернігівській, Київській, Житомирській, Харківській та Дніпропетровській областях. Вночі ворог здійснив комбіновану атаку по Україні.
У повітряному просторі над Україною ще залишається кілька груп ударних БпЛА. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.
Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА:
1. БпЛА на Чернігівщині з північного-сходу на південний-захід у напрямку Київщини;
2. БпЛА на південному сході Київщини, курс західний та північний;
3. БпЛА на сході Житомирщини, курс на Київщину;
4. БпЛА з півночі Харківщини у напрямку півдня;
5. БпЛА на Дніпропетровщині у напрямку Запоріжжя.
Додамо
Ворог вночі здійснив комбіновану атаку по Україні. Вибухили лунали у Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших містах. Наслідки атаки наразі уточнюються.