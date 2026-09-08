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В Украине дети ветеранов получат компенсацию стоимости обучения по контракту в 2026/2027 учебном году

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Правительство продлило программу полной компенсации контрактного обучения детей ветеранов в 2026/2027 году. На поддержку направят более 320 млн грн.

В Украине дети ветеранов получат компенсацию стоимости обучения по контракту в 2026/2027 учебном году

Кабинет Министров Украины продлил реализацию проекта, предусматривающего предоставление государственной помощи на оплату обучения детям ветеранов и ветеранок. Речь идет о соискателях образования, которые обучаются в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования за средства физических лиц. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Дети ветеранов и ветеранок смогут получить полную компенсацию стоимости контрактного обучения в 2026/2027 учебном году. Правительство продлило действие соответствующей программы. Компенсация доступна для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования 

- написал Корецкий. 

Он отметил, что для этого необходимо обратиться в учреждение образования с необходимыми документами. После этого в «Дії» будет доступен сертификат, который необходимо подтвердить в течение 20 календарных дней.

Минветеранов перечислит средства непосредственно учреждению образования. Если студент уже самостоятельно оплатил обучение или его часть, учреждение вернет уплаченные средства. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, поддержка ветеранов, ветеранок и их детей остается одним из главных приоритетов государства 

- добавил премьер. 

Дополнение

В марте прошлого года Кабинет министров запустил экспериментальный проект по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сроком на полтора года. 

Согласно проекту, участниками являются дети, имеющие статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины; дети лиц с инвалидностью вследствие войны; дети участников боевых действий; дети лиц, имеющих статус ветерана войны и считающихся безвестно отсутствующими при особых обстоятельствах; дети лиц, имеющих статус ветерана войны и в отношении которых установлен факт пребывания в плену; дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства. 

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, речь идет о соискателях образования, которые обучаются в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования за средства физических лиц.

"Таким образом, соискатели образования, которые будут обучаться в 2026/2027 учебном году, также смогут получить финансовую поддержку от государства - компенсацию стоимости обучения по соответствующему договору за один учебный год. На это правительство направит более 320 млн гривен", - сообщили в министерстве. 

В ведомстве отметили, что для получения государственной помощи ребенок - соискатель образования должен обратиться в учреждение образования с документами, подтверждающими статус.  

Учреждение образования, являющееся участником проекта, обязано внести предоставленную информацию в 

Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО) в течение трех рабочих дней. 

Соискателю образования поступит сертификат через приложение «Дія», его необходимо подтвердить в течение 20 календарных дней со дня получения. После подтверждения сертификата средства будут зачислены на специальный счет учреждения образования. 

Также в министерстве подчеркнули, что Кабмин усовершенствовал механизм реализации этого проекта, в частности: 

  • упрощен порядок предоставления государственной помощи детям погибших защитников и защитниц Украины - отменена проверка  сведений о рождении таких детей;
    • акцентирована ответственность учреждений образования за достоверность и своевременное обновление информации в ЕГЭБО;
      • предусмотрена возможность исправлять ошибки в данных и отменять сертификаты с недостоверной информацией;
        • предусмотрена возможность повторно сформировать сертификат, если студент не смог подтвердить его своевременно из-за технического сбоя;
          • обязанность учреждения образования вернуть Минветеранов излишне полученные средства в течение семи рабочих дней.

            В Украине дети ветеранов и погибших защитников смогут учиться бесплатно: что известно14.03.25, 15:24 • 26362 просмотра

            Павел Башинский

            ОбществоПолитикаОбразование
            Кабинет Министров Украины
            Украина