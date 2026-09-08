В Україні діти ветеранів отримають компенсацію вартості навчання за контрактом у 2026/2027 навчальному році
Київ • УНН
Уряд продовжив програму повної компенсації контрактного навчання дітей ветеранів у 2026/2027 році. На підтримку спрямують понад 320 млн грн.
Кабінет Міністрів України продовжив реалізацію проєкту, який передбачає надання державної допомоги на оплату навчання дітям ветеранів і ветеранок. Йдеться про здобувачів освіти, які навчаються у закладах фахової передвищої або вищої освіти за кошти фізичних осіб. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році. Уряд продовжив дію відповідної програми. Компенсація доступна для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти
Він зазначив, що для цього потрібно звернутися до закладу освіти з необхідними документами. Після цього в Дії буде доступний сертифікат, який потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів.
Мінветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання або його частину, заклад поверне сплачені кошти. Попри складну фінансову ситуацію, підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх дітей залишається одним із головних пріоритетів держави
Доповнення
У березні минулого року, Кабінет міністрів започаткував експериментальний проєкт щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України протягом півтора року.
Відповідно до проєкту, учасниками є діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України; діти осіб з інвалідністю внаслідок війни; діти учасників бойових дій; діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин; діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт перебування в полоні; діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.
Як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, мова йде про здобувачів освіти, які навчаються у закладах фахової передвищої або вищої освіти за кошти фізичних осіб.
"Відтак, здобувачі освіти, які навчатимуться у 2026/2027 навчальному році, також зможуть отримати фінансову підтримку від держави - компенсацію вартості навчання за відповідним договором за один навчальний рік. На це уряд спрямує понад 320 млн гривень", - повідомили у міністерстві.
У відомстві зазначили, що для отримання державної допомоги дитина - здобувач освіти має звернутися до закладу освіти з документами, що підтверджують статус.
Заклад освіти, який є учасником проєкту, зобов’язаний внести надану інформацію до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) протягом трьох робочих днів.
Здобувачу освіти надійде сертифікат через застосунок Дія, його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня одержання. Після підтвердження сертифіката кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок закладу освіти.
Також у міністерстві наголосили, що Кабмін удосконалив механізм реалізації цього проєкту, зокрема:
- спрощено порядок надання державної допомоги дітям загиблих захисників та захисниць України - скасовано перевірку відомостей про народження таких дітей;
- акцентовано на відповідальності закладів освіти за достовірність і своєчасне оновлення інформації в ЄДЕБО;
- можливість виправляти помилки у даних та скасовувати сертифікати з недостовірною інформацією;
- можливість повторно сформувати сертифікат, якщо студент не зміг підтвердити його вчасно через технічний збій;
- обов’язок закладу освіти повернути Мінветеранів надмірно отримані кошти протягом семи робочих днів.
В Україні діти ветеранів та загиблих захисників зможуть навчатись безкоштовно: що відомо14.03.25, 15:24 • 26360 переглядiв