В Украине дешевеет морковь – даже несмотря на ограниченное предложение

Цены на морковь в Украине на этой неделе постепенно снижаются, несмотря на ограниченное предложение на рынке. Это происходит из-за временного снижения спроса, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается, сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинга, морковь в украинских хозяйствах продается по цене 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам участников рынка, удешевление в этом сегменте происходит на фоне увеличения предложения некондиционного овоща, который производители стремятся сбыть в первую очередь.

Снизить отпускные цены в данном сегменте фермеры вынуждены даже при том, что запасы моркови в хранилищах украинских хозяйств стремительно сокращаются.

Вместе с тем, даже при таких условиях украинским фермерам удается отгружать морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в прошлом году.

Дополнение

Стоимость большой пасхальной корзины в этом году вырастет на 17% до 1 185 грн. Цены на яйца, кулич, мясные продукты и овощи динамично увеличиваются.