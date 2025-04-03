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В Україні дешевшає морква – навіть попри обмежену пропозицію

Київ • УНН

 • 7418 перегляди

Попри обмежену пропозицію, ціни на моркву знижуються через тимчасове падіння попиту і збільшення некондиційного овоча. Фермери змушені знижувати ціни, хоча запаси моркви скорочуються.

В Україні дешевшає морква – навіть попри обмежену пропозицію

Ціни на моркву в Україні цього тижня поступово знижуються, попри обмежену пропозицію на ринку. Це відбувається через тимчасове зниження попиту, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується, повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише УНН.

Деталі

За даними моніторингу, морква в українських господарствах продається за ціною 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами учасників ринку, здешевлення у цьому сегменті відбувається на тлі збільшення пропозиції некондиційного овоча, який виробники прагнуть збути у першу чергу.

Знизити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть при тому, що запаси моркви у сховищах українських господарств стрімко скорочуються.

Разом з тим, навіть за таких умов українським фермерам вдається відвантажувати моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж торік.

Доповнення

Вартість великого великоднього кошика цьогоріч зросте на 17% до 1 185 грн. Ціни на яйця, паску, м'ясні продукти та овочі динамічно збільшуються.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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