В Україні дешевшає морква – навіть попри обмежену пропозицію
Київ • УНН
Попри обмежену пропозицію, ціни на моркву знижуються через тимчасове падіння попиту і збільшення некондиційного овоча. Фермери змушені знижувати ціни, хоча запаси моркви скорочуються.
Ціни на моркву в Україні цього тижня поступово знижуються, попри обмежену пропозицію на ринку. Це відбувається через тимчасове зниження попиту, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується, повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише УНН.
Деталі
За даними моніторингу, морква в українських господарствах продається за ціною 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
За словами учасників ринку, здешевлення у цьому сегменті відбувається на тлі збільшення пропозиції некондиційного овоча, який виробники прагнуть збути у першу чергу.
Знизити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть при тому, що запаси моркви у сховищах українських господарств стрімко скорочуються.
Разом з тим, навіть за таких умов українським фермерам вдається відвантажувати моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж торік.
Доповнення
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