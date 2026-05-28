В Украине будут судить российского судью за приговор пленному "азовцу"
УНН
Судью РФ будут судить за приговор пленному азовцу к 18 годам тюрьмы. Его действия квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.
Российского судью, который вынес приговор пленному бойцу "Азова", будут судить в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении судьи Южного окружного военного суда рф", - сообщили в ОГП.
По данным следствия, в мае 2022 года военнослужащий полка "Азов" Национальной гвардии Украины участвовал в обороне Мариуполя и попал в российский плен.
Спустя два года российские правоохранители открыли против украинского защитника уголовное дело. Ему предъявили обвинение в якобы "террористической деятельности" и "участии в террористическом сообществе".
3 декабря 2024 года судья Южного окружного военного суда рф вынес приговор украинскому военнопленному.
"Следствие считает это нарушением международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.
Защитника "Азовстали", как указано, приговорили к 18 годам лишения свободы за сам факт участия в международном вооруженном конфликте на стороне собственного государства.
Российскому судье инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
