В Украине будут судить российского судью за приговор пленному "азовцу"

$44.300.0251.540.03
ukenru
15:30 • 728 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"
14:01 • 5472 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
13:59 • 8986 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 10754 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 11020 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
12:58 • 14463 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
12:30 • 15494 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
12:08 • 11720 просмотра
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
11:52 • 17479 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
11:49 • 10813 просмотра
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
54%
746мм
Популярные новости
Китай заявил, что вынудил нидерландский фрегат покинуть район спорных островов в Южно-Китайском море28 мая, 06:21 • 15582 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП28 мая, 08:35 • 19224 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 16542 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto11:23 • 13832 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 12487 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг12:58 • 14463 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 12692 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста12:30 • 15494 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot11:52 • 17479 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto11:23 • 14026 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Ульф Кристерссон
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Швеция
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo11:21 • 8014 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 16698 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 77875 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 53889 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 69253 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

В Украине будут судить российского судью за приговор пленному "азовцу"

Киев • УНН

 • 2136 просмотра

Судью РФ будут судить за приговор пленному азовцу к 18 годам тюрьмы. Его действия квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

В Украине будут судить российского судью за приговор пленному "азовцу"

Российского судью, который вынес приговор пленному бойцу "Азова", будут судить в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении судьи Южного окружного военного суда рф", - сообщили в ОГП. 

По данным следствия, в мае 2022 года военнослужащий полка "Азов" Национальной гвардии Украины участвовал в обороне Мариуполя и попал в российский плен.

Спустя два года российские правоохранители открыли против украинского защитника уголовное дело. Ему предъявили обвинение в якобы "террористической деятельности" и "участии в террористическом сообществе".

3 декабря 2024 года судья Южного окружного военного суда рф вынес приговор украинскому военнопленному.

"Следствие считает это нарушением международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

Защитника "Азовстали", как указано, приговорили к 18 годам лишения свободы за сам факт участия в международном вооруженном конфликте на стороне собственного государства.

Российскому судье инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Судья рф получил подозрение за приговор украинскому военнопленному27.05.26, 15:59 • 2868 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Законы
российская пропаганда
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Генеральный прокурор Украины
Национальная гвардия Украины
Украина
Мариуполь