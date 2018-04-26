В Венгрии выявлен первый случай АЧС

"Болезнь обнаружили среди диких кабанов в районе Гьонгйос (Хевеш)", - говорится в сообщении.

На сегодня ветслужбой страны проводится эпидемиологическое расследование по поводу возможных путей заражения животных страны АЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за угрозы АЧС жителям сел могут запретить продавать домашнее мясо

Ранее об угрожающих тенденциях распространения АЧС заявили в Польше. Еврокомиссия при этом с 2013 года инвестировала в борьбу с АЧС более 50 млн евро, и больше не намерена.

В Украине тем временем проблема АЧС не решается уже на протяжении более, чем 3 лет. Это повлекло за собой значительные убытки фермеров, сокращение поголовья свиней и подорожание свинины и сала. Кроме этого, как заявил депутат С.Тригубенко, Украина рекордно нарастила импорт свинины из Нидерландов. Таких объемов поставок свиного мяса из-за границы не было на протяжении последних 4 лет.