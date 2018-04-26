В Угорщині виявили перший випадок АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Угорщині зафіксовано перший випадок африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на видання Professional Pig Community.
"Хворобу виявили серед диких кабанів в районі Гьонгйос (Гевеш)", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні ветслужбою країни проводиться епідеміологічне розслідування з приводу можливих шляхів зараження тварин країни АЧС.
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Раніше про загрозливі тенденції поширення АЧС заявили в Польщі. Єврокомісія при цьому з 2013 року інвестувала в боротьбу з АЧС понад 50 млн євро і більше не має наміру.
В Україні тим часом проблема АЧС не вирішується вже протягом понад 3 років. Це спричинило значні збитки фермерів, скорочення поголів'я свиней і подорожчання свинини і сала. Крім цього, як заявив депутат С.Тригубенко, Україна рекордно збільшила імпорт свинини з Нідерландів. Таких обсягів поставок свинини з-за кордону не було протягом останніх 4 років.