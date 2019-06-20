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В Венгрии четырех человек приговорили к пожизненному заключению за гибель 71 беженца

Киев • УНН

 • 8961 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Гражданин Афганистана и трое его сообщников из Болгарии получили пожизненные сроки заключения за действия, которые привели к смерти 71 человека. Такое решение, сегодня, 20 июня, вынес суд в Венгрии, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Венгрии четырех человек приговорили к пожизненному заключению за гибель 71 беженца

32-летнего Самсура Лаху, который возглавлял группу, и трех его подельников признали виновными в организованной торговле людьми и непредумышленном убийстве. В 2015 году они оставили поблизости на обочине герметически закрытый автомобиль-рефрижератор с 71 человеком внутри. Как установил суд, мужчины отказались открыть дверь, чтобы впустить воздух, несмотря на просьбы людей, которые задыхались внутри.

Судья Эрик Мезолаки зачитал решение суда, согласно которому трое из осужденных без права на условное освобождение. Еще один должен будет провести за решеткой не менее 30 лет, прежде чем ходатайствовать об увольнении.

Следствие установило, что Лаху возглавлял группу, а из трех граждан Болгарии один был его заместителем, второй - водителем автомобиля, еще один был за рулем машины, которая сопровождала рефрижератор. Автомобиль с людьми, которые задохнулись, нашли возле австрийской деревни Никкельсдорф вблизи границы с Венгрией в августе 2015 года. Жертвы были беженцами из Афганистана, Ирана, Ирака и Сирии, из них 59 - мужчины, восемь женщин и четверо детей.

Отметим, что наибольшее количество беженцев , которое за последние 20 лет выросло более чем в два раза, являются жителями шести стран: Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы, Сомали и Венесуэлы. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также напомним, в рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек.

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