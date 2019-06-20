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В Угорщині чотирьох людей засудили до довічного ув'язнення через загибель 71 біженця

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Громадянин Афганістану і троє його спільників із Болгарії отримали довічні терміни ув’язнення за дії, які призвели до смерті 71 людини. Таке рішення, сьогодні, 20 червня, ухвалив суд в Угорщині, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

В Угорщині чотирьох людей засудили до довічного ув'язнення через загибель 71 біженця

32-річного Самсура Лаху, який очолював групу, і трьох його поплічників визнали винними в організованій торгівлі людьми та неумисному вбивстві. У 2015 році вони залишили поблизу на узбіччі герметично закритий автомобіль-рефрижератор із 71 людиною всередині. Як встановив суд, чоловіки відмовилися відчинити двері, щоб впустити повітря, попри прохання людей, які задихалися всередині.

Суддя Ерік Мезолакі зачитав рішення суду, згідно з яким троє із засуджених не матимуть права на умовне звільнення. Ще один муситиме провести за ґратами щонайменше 30 років, перш ніж клопотати про звільнення.

Слідство встановило, що Лаху очолював групу, а з трьох громадян Болгарії один був його заступником, другий – водієм автомобіля, ще один був за кермом автівки, яка супроводжувала рефрижератор. Автомобіль із людьми, які задихнулися, знайшли поблизу австрійського села Нікельсдорф поблизу кордону з Угорщиною в серпні 2015 року. Жертви були біженцями з Афганістану, Ірану, Іраку та Сирії, з них 59 – чоловіки, вісім жінок і четверо дітей.

Зазначимо, що найбільша кількість біженців, яка за останні 20 років зросла більш ніж в два рази, є жителями шести країн: Сирії, Афганістану, Південного Судану, М'янми, Сомалі і Венесуели. Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Також нагадаємо, у рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до ЄС прибули вже 32,7 тисячі людей.

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