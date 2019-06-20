В ООН назвали країни, жителі яких найчастіше стають біженцями

КИЇВ. 20 червня. УНН. Найбільша кількість біженців, яка за останні 20 років зросла більш ніж в два рази, є жителями шести країн: Сирії, Афганістану, Південного Судану, М'янми, Сомалі і Венесуели. Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в своєму посланні, опублікованому на сайті організації, передає УНН.