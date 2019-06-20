В ООН назвали країни, жителі яких найчастіше стають біженцями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Найбільша кількість біженців, яка за останні 20 років зросла більш ніж в два рази, є жителями шести країн: Сирії, Афганістану, Південного Судану, М'янми, Сомалі і Венесуели. Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в своєму посланні, опублікованому на сайті організації, передає УНН.
"Більшість вимушених переселенців - це мешканці кількох країн: Сирії, Афганістану, Південного Судану, М'янми і Сомалі. Протягом останніх 18 місяців ще мільйони людей втекли з Венесуели", - зазначив глава ООН.
В організації закликають громади, школи, підприємства, релігійні групи проявити солідарність з біженцями, допомогти тим, хто біжить від війни і насильства.
"Ми повинні відновити цілісність міжнародного режиму захисту біженців", - заявив глава ООН.
Генсек ООН нагадав про Глобальний договір про біженців, ухваленому в грудні минулого року. За словами Гутерріша, цей документ забезпечив основу для подальших заходів, спрямованих на поліпшення становища біженців і внутрішніх переселенців.
Нагадаємо, в ООН повідомили, що число біженців і переселенців перевищило 70 млн осіб.