В ООН назвали страны, жители которых чаще всего становятся беженцами

"Большинство вынужденных переселенцев – это жители нескольких стран: Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. В течение последних 18 месяцев еще миллионы людей бежали из Венесуэлы", - отметил глава ООН.

В организации призывают общины, школы, предприятия, религиозные группы проявить солидарность с беженцами, помочь тем, кто бежит от войны и насилия.

"Мы должны восстановить целостность международного режима защиты беженцев", — заявил глава ООН.

Генсек ООН напомнил о Глобальном договоре о беженцах, принятом в декабре прошлого года. По словам Гутерриша, этот документ обеспечил основу для дальнейших мер, направленных на улучшение положения беженцев и внутренних переселенцев.

Напомним, в ООН сообщили, что число беженцев и переселенцев превысило 70 млн человек.