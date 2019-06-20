В ООН назвали страны, жители которых чаще всего становятся беженцами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Наибольшее число беженцев, которое за последние 20 лет выросло более чем в два раза, являются жителями шести стран: Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы, Сомали и Венесуэлы. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании, опубликованном на сайте организации, передает УНН.
"Большинство вынужденных переселенцев – это жители нескольких стран: Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. В течение последних 18 месяцев еще миллионы людей бежали из Венесуэлы", - отметил глава ООН.
В организации призывают общины, школы, предприятия, религиозные группы проявить солидарность с беженцами, помочь тем, кто бежит от войны и насилия.
"Мы должны восстановить целостность международного режима защиты беженцев", — заявил глава ООН.
Генсек ООН напомнил о Глобальном договоре о беженцах, принятом в декабре прошлого года. По словам Гутерриша, этот документ обеспечил основу для дальнейших мер, направленных на улучшение положения беженцев и внутренних переселенцев.
Напомним, в ООН сообщили, что число беженцев и переселенцев превысило 70 млн человек.