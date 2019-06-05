В Венгрии число погибших при столкновении катеров возросло до 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Дайверы нашли тела двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште. Таким образом число жертв возросло до 11 человек, сообщает венгерский телеканал M1, пишет УНН.
Лидер команды дайверов рассказал телеканалу, что поиски осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 140 км/ч. По данным M1, спасатели обнаружили еще одно тело, однако его еще не идентифицировали, поэтому неизвестно, является ли погибший жертвой кораблекрушения.
Телеканал отмечает, что в среду, 5 июня, на место происшествия отправится большой плавучий кран, с помощью которого из реки достанут затонувший катер “Русалка”. Он приплывет из словацкого города Комарно.
Associated Press добавляет, что ранее в понедельник, 3 июня, дайверы нашли еще два тела. По данным агентства, тело туриста из Южной Кореи было обнаружено в 58 км к югу от места происшествия. Дайверы также извлекли тело женщины из окна затонувшего катера, который находится на глубине девяти метров под водой. В понедельник были найдены тела еще двоих погибших — мужчины и женщины.
Катер затонул на реке Дунай вечером 29 мая после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.