В Угорщині кількість загиблих при зіткненні катерів зросла до 11 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Дайвери знайшли тіла двох загиблих при зіткненні круїзного судна з туристичним катером на річці Дунай в Будапешті. Таким чином кількість жертв зросла до 11 осіб, повідомляє угорський телеканал M1, пише УНН.

Лідер команди дайверів розповів телеканалу, що пошуки ускладнював сильний вітер, пориви якого досягали 140 км/г. За даними M1, рятувальники виявили ще одне тіло, однак його ще не ідентифікували, тому невідомо, чи є загиблий жертвою корабельної аварії.

Телеканал зазначає, що в середу, 5 червня, на місце події відправиться великий плавучий кран, за допомогою якого з річки дістануть затонулий катер “Русалка”. Він припливе зі словацького міста Комарно.

Associated Press додає, що раніше в понеділок, 3 червня, дайвери знайшли ще два тіла. За даними агентства, тіло туриста з Південної Кореї було виявлено в 58 км на південь від місця події. Дайвери також витягли тіло жінки з вікна затонулого катера, який знаходиться на глибині дев’яти метрів під водою. У понеділок було знайдено тіла ще двох загиблих — чоловіка і жінки.

Катер затонув на річці Дунай увечері 29 травня після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.

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