Украинцы подали более тысячи обращений о переносе мобильного номера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 12:00 3 мая в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) было зарегистрировано 1130 заявок по смене оператора с сохранением мобильного номера. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе УГЦР.
"По состоянию на сегодня, на 12:00, от абонентов уже поступило 1130 заявок", - сказал собеседник.
По его словам, приведенное количество заявок на перенос номеров, зарегистрированных в централизованной базе данных УГЦР, поступило, начиная с 1 мая.
"Процедура длится три дня. Первые результаты будут у нас уже в понедельник", - добавили в УГЦР.
Как сообщал УНН, по состоянию на 12:00 2 мая в Украинском государственном центре радиочастот было зарегистрировано 455 заявок.
Напомним, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
Организацией, которая осуществляет централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров (Администратор ЦБД), стало государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот".