Украинцы подали более тысячи обращений о переносе мобильного номера

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 97156 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104001 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106810 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108156 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133400 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113696 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139175 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144847 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130263 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы подали более тысячи обращений о переносе мобильного номера

Украинцы подали более тысячи обращений о переносе мобильного номера

Киев  •  УНН

 • 16668 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 12:00 3 мая в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) было зарегистрировано 1130 заявок по смене оператора с сохранением мобильного номера. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе УГЦР.

"По состоянию на сегодня, на 12:00, от абонентов уже поступило 1130 заявок", - сказал собеседник.

По его словам, приведенное количество заявок на перенос номеров, зарегистрированных в централизованной базе данных УГЦР, поступило, начиная с 1 мая.

"Процедура длится три дня. Первые результаты будут у нас уже в понедельник", - добавили в УГЦР.

Как сообщал УНН, по состоянию на 12:00 2 мая в Украинском государственном центре радиочастот было зарегистрировано 455 заявок.

Напомним, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

Организацией, которая осуществляет централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров (Администратор ЦБД), стало государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот".

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