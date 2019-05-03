З'явились перші дані щодо переносу мобільного номеру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на 12:00 2 травня в Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) було зареєстровано 455 заявок щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це корреспонденту УНН розповіли в пресс-службі УДЦР.
“На 12:00 вчорашнього дня надійшло 455 заявок на перенесення номера, зареєстровані в централізованій базі УГЦР”, — сказав співрозмовник в УДЦР.
Зазначимо, нова послуга була введена в середу, 1 травня.
Так, впровадженню послуги з перенесення абонентського номера передувала тривала та кропітка робота органів державної влади, операторів телекомунікацій, постачальників обладнання та наукових установ, прийняття низки нормативно-правових та нормативних актів, які були спрямовані на вирішення технічних, організаційних та правових питань впровадження такої послуги.
Впровадження такої послуги також сприятиме розвитку конкурентного середовища та підвищенню якості послуг, а крім того наближає Україну до виконання угоди з Європейським союзом.
Як повідомляв УНН, організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (Адміністратор ЦБД), стало державне підприємство “Український державний центр радіочастот”.