Появились первые данные о переносе мобильного номера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 12:00 2 мая в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) было зарегистрировано 455 заявок по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе УГЦР.
"На 12:00 вчерашнего дня поступило 455 заявок на перенос номера, зарегистрированные в централизованной базе УГЦР", - сказал собеседник в УГЦР.
Отметим, новая услуга была введена в среду, 1 мая.
Так, внедрению услуги по переносу абонентского номера предшествовала длительная и кропотливая работа органов государственной власти, операторов телекоммуникаций, поставщиков оборудования и научных учреждений, принятие ряда нормативно-правовых и нормативных актов, которые были направлены на решение технических, организационных и правовых вопросов внедрения такой услуги.
Внедрение такой услуги также будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению качества услуг, а кроме того приближает Украину к выполнению соглашения с Европейским союзом.
Как сообщал УНН, организацией, которая осуществляет централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров (Администратор ЦБД), стало государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот".