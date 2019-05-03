Українці подали понад тисячу звернень щодо переносу мобільного номеру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на 12:00 3 травня в Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) було зареєстровано 1130 заявок щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі УДЦР.
"Станом на сьогодні, на 12:00, від абонентів вже надійшло 1130 заявок", - сказав співрозмовник.
З його слів, наведена кількість заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у централізованій базі даних УДЦР, надійшла, починаючи з 1 травня.
"Процедура триває три дні. Перші результати будуть у нас вже в понеділок", - додали в УДЦР.
Як повідомляв УНН, станом на 12:00 2 травня в Українському державному центрі радіочастот було зареєстровано 455 заявок.
Нагадаємо, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.
Організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (Адміністратор ЦБД), стало державне підприємство "Український державний центр радіочастот".