В УАФ прокомментировали обыски: никто ничего не блокировал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинская ассоциация футбола работает в штатном режиме. Об этом на своей странице в Facebook написал член Исполкома УАФ Валерий Новобранец, комментируя публикации в отечественных СМИ о том, что работа УАФ в связи обысками НАБУ заблокирована.
Операционное функционирование УАФ обеспечивают сотрудники ассоциации. Они находятся внутри, на своих рабочих местах, пишет Новобранец, который сегодня, 5 июня, побывал на месте события.
"У "ФФУ маркетинг", например, это финансовый директор и сотрудники, занимающиеся непосредственной организацией матчей во Львове. Также и по другим подразделениям УАФ. То есть, никакого тотального блокирования работы федерации, простите - ассоциации, нет и в помине", - отмечает он.
Руководители УАФ - в разъездах, информирует Новобранец. Так, Президент УАФ Андрей Павелко и юрист ассоциации Юрий Записоцкий находятся на Конгрессе ФИФА. Первый вице-президент ассоциации Вадим Костюченко уже несколько дней занимается организационными вопросами во Львове.
"Протасов какое-то время был у себя в кабинете. Детективы НАБУ внутри здания "ведут следственные мероприятия", - подчеркнул Новобранец.
Также, ссылаясь на данные НАБУ, он отметил, что обыски в УАФ проходят по делу о "возможном злоупотреблении при закупке синтетических полей".
"Когда возле курилки разговорился с двумя незнакомцами "в пиджаках" и спросил, мол, что по этому делу можно найти в доме футбола, из того, что не нашли на самом заводе по производству синтетики, услышал многозначительное: "Процедура...". В общем, практически очередной "вынос водки" из Дома футбола...", - резюмировал он.