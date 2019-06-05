В УАФ прокоментували обшуки: ніхто нічого не блокував
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Українська асоціація футболу працює в штатному режимі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав член Виконкому УАФ Валерій Новобранець, коментуючи публікації у вітчизняних ЗМІ про те, що робота УАФ у зв'язку обшуками НАБУ заблокована.
Операційне функціонування УАФ забезпечують співробітники асоціації. Вони знаходяться всередині, на своїх робочих місцях, пише Новобранець, який сьогодні, 5 червня, побував на місці події.
"У "ФФУ маркетинг", наприклад, це фінансовий директор і співробітники, що займаються безпосередньою організацією матчів у Львові. Також і по іншим підрозділам УАФ. Тобто, ніякого тотального блокування роботи федерації, вибачте - асоціації, немає і в помині", - відзначає він.
Керівники УАФ - у роз'їздах, інформує Новобранець. Так, Президент УАФ Андрій Павелко та юрист асоціації Юрій Запісоцький знаходяться на Конгресі ФІФА. Перший віце-президент асоціації Вадим Костюченко вже кілька днів займається організаційними питаннями у Львові.
"Протасов якийсь час був у себе в кабінеті. Детективи НАБУ всередині будівлі "ведуть слідчі заходи", - підкреслив Новобранець.
Також, посилаючись на дані НАБУ, він зазначив, що обшуки в УАФ проходять у справі про "можливе зловживання при закупівлі синтетичних полів".
"Коли біля курилки розговорився з двома незнайомцями "в піджаках" і запитав, мовляв, що у цій справі можна знайти в будинку футболу, з того, що не знайшли на самому заводі з виробництва синтетики, почув багатозначне: "Процедура ..." Загалом, практично черговий "винос горілки" з Будинку футболу ...", - резюмував він.