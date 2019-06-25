В УАФ поблагодарили украинские клубы за воспитание будущих футбольных звезд

Игру участников финального турнира ДЮФЛУ прокомментировал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Поздравляю всех участников финала и хочу передать вам привет от президента УАФ Андрея Павелко и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Спасибо клубам за то, что у нас подрастают такие сильные игроки, как вы, которые в будущем будут защищать цвета нашей национальной сборной.

Символично, что финал состоялся на арене имени Банникова, которая является базовой для наших юношеских сборных, а на матче присутствовал тренер чемпионов мира Александр Петраков, который в финальной игре просматривал ребят-кандидатов для сборной U-16, которую он также возглавляет. Уверен, если эти игроки продолжат так же добросовестно и профессионально работать и в дальнейшем, их ждет большое будущее", - сказал он.

Уточняется, что после матча индивидуальными наградами были отмечены: лучший вратарь - Алексей Яцык ( "Скала"), лучший защитник - Марк Мампасси ( "Шахтер"), лучший полузащитник - Михаил Хромей ( "Шахтер"), лучший нападающий - Максим Хлань ( " УФК-Карпаты "), лучший игрок финала - Эдуард Козик (" Шахтер ").