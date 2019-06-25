В УАФ подякували українським клубам за виховання майбутніх футбольних зірок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Днями у Києві на НТК імені Баннікова відбулися вирішальні матчі фінального турніру ДЮФЛУ серед команд U-16. Золоті нагороди в турнірі здобув донецький "Шахтар", обігравши "Скалу" (Моршин) з рахунком 3:0, передає УНН із посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.
Гру учасників фінального турніру ДЮФЛУ прокоментував перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.
"Вітаю всіх учасників фіналу та хочу передати вам вітання від президента УАФ Андрія Павелка та головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Дякуємо клубам за те, що в нас підростають такі сильні гравці, як ви, які в майбутньому захищатимуть кольори нашої національної збірної.
Символічно, що фінал відбувся на арені імені Баннікова, яка є базовою для наших юнацьких збірних, а на матчі був присутній тренер чемпіонів світу Олександр Петраков, який у фінальній грі переглядав хлопців-кандидатів для збірної U-16, яку він також очолює. Упевнений, якщо ці гравці продовжать так само сумлінно та професіонально працювати й надалі, на них чекає велике майбутнє", - сказав він.
Уточнюється, що після матчу індивідуальними нагородами були відзначені: кращий воротар — Олексій Яцик ("Скала"), кращий захисник — Марк Мампассі ("Шахтар"), кращий півзахисник — Михайло Хромей ("Шахтар"), кращий нападник — Максим Хлань ("УФК-Карпати"), кращий гравець фіналу — Едуард Козік ("Шахтар").