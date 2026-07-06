В Турции перед саммитом НАТО задержали более 100 участников антинатовского протеста
Киев • УНН
В Анкаре задержали более 100 участников антинатовского протеста, организованного Коммунистической партией Турции. Власти усилили меры безопасности и запретили массовые мероприятия до завершения саммита.
В столице Турции Анкаре правоохранители задержали более 100 участников акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Коммунистической партии Турции (ТКП), организовавшей демонстрацию, марш прошел в центре Анкары. Партия также провела аналогичную акцию в Стамбуле.
Накануне саммита НАТО турецкие власти ввели усиленные меры безопасности. С конца июня в Анкаре действует запрет на проведение митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в общественных местах. Ограничения останутся в силе еще два дня после завершения саммита.
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Кроме того, по информации AFP, десяткам турецких журналистов отказали в аккредитации на саммит НАТО. Среди них – представители медиа, которые ранее критиковали политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля.
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