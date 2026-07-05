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Билборды, духи и цветы: Анкара прихорашивается накануне саммита НАТО - AFP

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Накануне саммита НАТО в Анкаре ввели строгие меры безопасности, которые парализовали город. Местные жители и оппозиция критикуют власти за превращение столицы в тюрьму под открытым небом.

Билборды, духи и цветы: Анкара прихорашивается накануне саммита НАТО - AFP

Накануне саммита НАТО, который начнется во вторник, турецкая столица Анкара прошла обновление, чтобы улучшить свой внешний вид для 32 глав государств-членов Альянса, среди которых будет и президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Агентство Франс Пресс, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что для «преобразования» введены строгие меры безопасности — в частности, закрыто несколько основных автомагистралей, из-за чего магазины были вынуждены закрыться, а жизнь жителей и владельцев бизнеса в 6-миллионном городе осложнилась, что вызвало резкую критику со стороны местных жителей и оппозиционных политиков.

Анкара практически стала тюрьмой под открытым небом. ... Вся столица остановлена, чтобы облегчить движение нескольких официальных кортежей. ... Даже говорят о закрытии парков, чтобы президент мог там побегать! К жителям относятся как к нежеланным гостям в собственном городе

- сказал сопредседатель прокурдской оппозиционной партии DEM Тунджер Бакырхан.

Издание указывает, что масштабная подготовка к двухдневному саммиту, которая включала реконструкцию военного аэропорта и строительство новых дорог, обошлась примерно в 11 миллиардов турецких лир (более 235 миллионов долларов — ред.). При этом власти представили такие проекты как долгосрочные инвестиции, направленные на модернизацию инфраструктуры Анкары.

Напомним

Делегация высокого уровня Европейского Союза накануне саммита НАТО посетит Анкару, где проведет переговоры с турецкими властями по Украине, Ближнему Востоку, безопасности, миграции и отношениям между ЕС и Турцией.

"Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре" - Зеленский после звонка Трампу04.07.26, 22:42 • 2090 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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