В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух гостей. Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - президент россии владимир путин, передает УНН со ссылкой на Türkiye.

Детали

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов совместной повестки дня.

Вместе с визитом Раиси в Анкаре также состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня (YDİK). В рамках визита ожидается подписание около 10 соглашений в сферах культуры, науки, СМИ, внутренних дел, транспорта, торговли и экономики.

Больше подробностей, в том числе и о встрече с российским диктатором, СМИ не приводит.