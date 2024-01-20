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В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно

В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 18:39  •  16179 просмотра

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет президента Ирана Ибрагима Раиси 24 января и президента россии владимира путина 12 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух гостей. Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - президент россии владимир путин, передает УНН со ссылкой на Türkiye.

Детали

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов совместной повестки дня. 

Вместе с визитом Раиси в Анкаре также состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня (YDİK). В рамках визита ожидается подписание около 10 соглашений в сферах культуры, науки, СМИ, внутренних дел, транспорта, торговли и экономики.

Больше подробностей, в том числе и о встрече с российским диктатором, СМИ не приводит.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
У Туреччині готуються до візитів президента Ірану та путіна: що відомо
Turkey is preparing for the visits of Iranian President and Putin: what is known
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