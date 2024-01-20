В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет президента Ирана Ибрагима Раиси 24 января и президента россии владимира путина 12 февраля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух гостей. Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - президент россии владимир путин, передает УНН со ссылкой на Türkiye.
Детали
Согласно информации, полученной из дипломатических источников, визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов совместной повестки дня.
Вместе с визитом Раиси в Анкаре также состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня (YDİK). В рамках визита ожидается подписание около 10 соглашений в сферах культуры, науки, СМИ, внутренних дел, транспорта, торговли и экономики.
Больше подробностей, в том числе и о встрече с российским диктатором, СМИ не приводит.
В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно
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