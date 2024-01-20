У Туреччині готуються до візитів президента Ірану та путіна: що відомо
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі 24 січня і президента росії володимира путіна 12 лютого.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готується прийняти двох гостей. Очікується, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого – президент росії володимир путін, передає УНН із посиланням на Türkiye.
Деталі
Згідно з інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, візит Раїсі є важливим етапом у продовженні діалогу на високому рівні між Іраном і Туреччиною та відповідною нагодою для обговорення питань спільного порядку денного.
Разом з візитом Раїсі в Анкарі також відбудеться 8-е засідання Ради співробітництва високого рівня (YDİK). У рамках візиту очікується підписання близько 10 угод у сферах культури, науки, ЗМІ, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі та економіки.
Більше подробиць, зокрема і про зустріч із російським диктатором, ЗМІ не приводить.