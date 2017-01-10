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В Турции в честь А.Карлова назвали экспозиционный зал, где он был убит

В Турции в честь А.Карлова назвали экспозиционный зал, где он был убит

Киев • УНН

 • 5869 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Именем посла России в Турции Андрея Карлова назван экспозиционный зал Центра современного искусства столичного муниципалитета Чанкая, где 19 декабря был убит российский дипломат, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Глава муниципалитета Чанкая Альпер Ташделен отметил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. По его словам, покушение имело целью ухудшить отношения двух стран.

"Терроризм - это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, не имеющих национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - сказал А.Ташделен.

Городской муниципалитет Анкары накануне принял решение о переименовании улицы Карягды в турецкой столице, где располагается посольство России в Турции в честь Андрея Карлова.

Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции М.Алтинташ, он был убит местными силами безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", убийство расследует группа из российских и турецких специалистов.

Как сообщал УНН, в рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек.

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