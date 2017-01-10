В Туреччині на честь А.Карлова назвали експозиційний зал, де його було вбито
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Іменем посла Росії в Туреччині Андрія Карлова названо експозиційний зал Центру сучасного мистецтва столичного муніципалітету Чанкая, де 19 грудня було вбито російського дипломата, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Глава муніципалітету Чанкая Альпер Ташделен зазначив, що вбивство російського дипломата викликало глибоку скорботу у народів Туреччини та Росії. За його словами, замах мало на меті погіршити відносини двох країн.
"Тероризм - це злочин проти всього людства. Ми засуджуємо терористів, які не мають національності і релігії. Цей зал буде завжди зберігати пам'ять про Карлову", - сказав А.Ташделен.
Міський муніципалітет Анкари напередодні прийняв рішення про перейменування вулиці Карягди в турецькій столиці, де розташовується посольство Росії в Туреччині на честь А.Карлова.
Нагадаємо, посол Андрій Карлов був застрелений 19 грудня під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі. Напад виконав співробітник поліції М.Алтинташ, він був убитий місцевими силами безпеки. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею “Акт міжнародного тероризму”, вбивство розслідує група з російських і турецьких фахівців.
Як повідомляв УНН, у рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова заарештовано п'ять осіб.