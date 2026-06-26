В Тульской области РФ дроны снова атаковали химкомбинат "Азот" - ASTRA

Химический комбинат «Азот» в городе Новомосковск Тульской области России в ночь на 27 июня снова подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах, а целью удара, вероятно, стало именно предприятие. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным издания, взрывы раздавались в течение ночи, однако информации о последствиях атаки или возможных повреждениях на данный момент нет. Российские власти официально инцидент не комментировали.

Это уже не первая атака на предприятие. В ночь на 14 июня химкомбинат также попал под удар беспилотников, после чего на его территории возник пожар.

В России после атаки дронов загорелся один из крупнейших химкомбинатов

Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших производителей аммиака, азотных удобрений, метанола, хлора, каустической соды и другой химической продукции в России.

Как ранее сообщало Reuters, в 2022-2024 годах предприятие вместе с Невинномысским азотным заводом поставляло на завод имени Свердлова десятки тысяч тонн уксусной и азотной кислот, которые используются в производстве взрывчатых веществ, в частности гексогена и октогена для артиллерийских боеприпасов.

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