Дроны атаковали химзавод «Азот» в Тульской области РФ

В ночь на воскресенье, 14 июня, беспилотники атаковали Новомосковск в Тульской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар попал новомосковский химзавод "Азот". После атаки вспыхнул пожар.

В сети также распространили кадры с места событий в Новомосковске. На видео слышны взрывы и видно яркое зарево в небе, которое появилось после ударов дронов.

Справочно

"Азот" — один из крупнейших химических комплексов России, входящий в компанию "ЕвроХим". Предприятие специализируется на выпуске минеральных удобрений, аммиака, азотной кислоты, метанола и другой промышленной химии.

Армия РФ использует новомосковский завод "Азот" как базу для производства сырья для военно-промышленного комплекса. Предприятие поставляет химикаты для военных заводов, выпускающих взрывчатку и боеприпасы.

Напомним

В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области Российской Федерации. Также были поражены пункты управления и районы сосредоточения личного состава противника.

СБС поразили полигон "Восточный", ЗРК "Тор-М2" и пункты управления оккупантов