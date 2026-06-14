Дроны атаковали химзавод «Азот» в Тульской области РФ
Киев • УНН
В ночь на 14 июня дроны атаковали химзавод «Азот» в Тульской области РФ. Завод поставляет сырье для российского производства взрывчатки и боеприпасов.
В ночь на воскресенье, 14 июня, беспилотники атаковали Новомосковск в Тульской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар попал новомосковский химзавод "Азот". После атаки вспыхнул пожар.
В сети также распространили кадры с места событий в Новомосковске. На видео слышны взрывы и видно яркое зарево в небе, которое появилось после ударов дронов.
Справочно
"Азот" — один из крупнейших химических комплексов России, входящий в компанию "ЕвроХим". Предприятие специализируется на выпуске минеральных удобрений, аммиака, азотной кислоты, метанола и другой промышленной химии.
Армия РФ использует новомосковский завод "Азот" как базу для производства сырья для военно-промышленного комплекса. Предприятие поставляет химикаты для военных заводов, выпускающих взрывчатку и боеприпасы.
Напомним
В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области Российской Федерации. Также были поражены пункты управления и районы сосредоточения личного состава противника.
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